Calciomercato Lazio, non solo Llorente: ecco l’alternativa allo spagnolo

Calciomercato Lazio, non solo Llorente: ecco l’alternativa al centravanti spagnolo. I biancocelesti potrebbero pescare in Portogallo

Fernando Llorente è tornato prepotentemente di moda in Serie A. Dopo le ottime stagioni con la Juventus, il centravanti spagnolo era emigrato in Inghilterra, ben figurando anche in Premier League.

Napoli e Lazio le squadre più calde su di lui. Secondo Il Corriere dello Sport, i biancocelesti si starebbero cautelando nel caso in cui sfumasse la trattativa per Llorente: occhi puntati su Bas Dost, centravanti dello Sporting Lisbona. I portoghesi chiedono circa 10 milioni.