Durmisi saluta dopo sei mesi: accordo Celta Vigo-Lazio

Calciomercato Lazio, Reza Durmisi ha la valigia pronta: l’albanese tornerà in Liga, accordo con il Celta Vigo

Arrivato in estate dal Betis Siviglia per 6,5 milioni di euro, Reza Durmisi non ha trovato molto spazio nella Lazio targata Simone Inzaghi. Appena 5 presenze in Serie A, con il laterale albanese che ha già la valigia pronta: secondo quanto riporta Sportitalia, è stato raggiunto l’accordo tra biancocelesti e Celta Vigo. La compagine di Liga accoglierà il 25enne nato a Copenaghen a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore, ma difficilmente l’operazione salterà: l’ufficialità potrebbe arrivare già nella giornata di domani.