Calciomercato Lazio: Strakosha ai saluti? Il sostituto è in Serie A. Se il portiere albanese saluta a fine stagione, pronto il sostituto

Come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe esserci la Premier League nel futuro di Thomas Strakosha. Il portiere della Lazio è ambito da mezza Inghilterra: Tottenham in testa.

In caso di addio i biancocelesti avrebbero già individuato il sostituto in quel Alban Lafont che nella sua prima stagione in A con la Fiorentina ha dimostrato ottime doti prospettiche.