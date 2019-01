Calciomercato Lazio, tentativo per Zappacosta: si attende l’ok del Chelsea

La Lazio ci prova per Davide Zappacosta del Chelsea: i biancocelesti pensano a un prestito con diritto di riscatto.

Con l’arrivo di Maurizio Sarri in panchina, Davide Zappacosta è finito ai margini del progetto Chelsea. L’esterno destro classe 1992 ha giocato appena 2 gare in questa Premier League, e sarebbe disposto a tornare in Italia per giocare con regolarità. Così la Lazio, secondo “Sky Sport”, lo ha messo nel mirino. Il problema è rappresentato però dal Chelsea, che occorrerà convincere per sbloccare l’affare.

L’Aquila vorrebbe il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto e ora aspetta una risposta da parte dei Blues. Nel caso in cui quest’ultima fosse positiva, i biancocelesti definirebbero l’intesa con l’ex Torino e il suo ritorno in Italia sarebbe molto probabile.

