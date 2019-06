Calciomercato Lecce, arriva Vera a titolo definitivo: è ufficiale 

Il difensore colombiano, Bryan Emanuel Vera Ramirez, è ufficialmente un nuovo acquisto del Lecce: arriva a titolo definitivo

«L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Brayan Emanuel Vera Ramirez (difensore colombiano classe ’99) dal Leones Futbol Club». Con questo comunicato, il Lecce ha annunciato il nuovo rinforzo per la difesa in vista della prossima stagione.

Ecco le sue parole: «Quello italiano è il miglior campionato al mondo. Sono emozionato di arrivare in una piazza del genere, l’obiettivo sarà tenere la categoria».