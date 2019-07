Dopo l’arrivo di Lapadula dal Genoa, si cerca il secondo membro per il tandem d’attacco: il Lecce prepara l’affondo per Burak Yilmaz

Nella giornata odierna il Lecce ha chiuso l’affare Lapadula. Prestito annuale per l’attaccante del Genoa, in cerca di riscatto con i giallorossi.

Come riporta Gianlucadimarzio.com, non tramonta affatto il sogno Burak Yilmaz. Il ds Mauro Meluso sarebbe pronto a volare in Turchia già in questo fine settimana per portare a termine l’operazione.