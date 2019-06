Il Lecce si rinforza in vista della Serie A:chiusura vicina per un difensore dello Steaua Bucarest. Novità sul calciomercato giallorosso

Calciomercato Lecce: il club è vicino a chiudere il colpo Benzar. Il terzino, attualmente di proprietà dello Steaua Bucarest, è in procinto di trasferirsi in Puglia, come riporta Alfredo Pedullà.

Il giocatore è pronto a vivere una nuova esperienza in Serie A: la valutazione del cartellino di Romario Benzar è di circa 2 milioni e mezzo di euro.