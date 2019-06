Calciomercato Lecce, interesse per un centrocampista dell’Atalanta: ecco chi è il giocatore che stuzzica la fantasia del ds Meluso

Dopo il Torino, la Juventus, e infine il Parma, anche il Lecce si iscrive alla corsa per Dejan Kulusevski, centrocampista svedese in forza all’Atalanta Primavera, che ha sorpreso per maturità e forza fisica.

I salentini, secondo TMW, avrebbero chiesto il centrocampista in prestito: l’Atalanta, in caso di eventuale cessione, vorrebbe ricavare il massimo dalla vendita del giovane centrocampista svedese, di origini macedoni.