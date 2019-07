Calciomercato Lecce, niente Rogels: il giocatore uruguaiano si accasa al Tolosa. Obiettivo sfumato per i salentini

Il Lecce deve dire addio ad un obiettivo di mercato. La squadra di Fabio Liverani è alla ricerca di un difensore uruguaiano, dopo gli acquisti effettuati per la zona offensiva del campo.

Il Lecce aveva individuato in Agustin Rogels il profilo ideale per la difesa, ma deve abbandonare questa idea. Il centrale difensivo uruguaiano, infatti, passa al Tolosa, come annunciato dai canali ufficiali del club francese.