Calciomercato Lecce: nel mirino ci sono due giovani e Silvestre

Calciomercato Lecce: i pugliesi stanno iniziando a muovere i primi passi sul mercato. Obiettivi Silvestre e due giovani

Due giovani per il futuro e un esperto giocatore di Serie A per non soffrire troppo il salto di categoria. Il Lecce ha le idee chiare sul mercato e sta iniziando a muovere i primi passi, mettendo a fuoco i primi obiettivi. Per la difesa interessa Silvestre dell’Empoli, protagonista dell’ennesima stagione positiva in Serie A.

Ma come riporta Gianluca Di Marzio, non finisce qui. Liverani, che è bravissimo a gestire i giovani, vuole due gioiellini del Napoli ossia Tutino e Palmiero che hanno fatto letteralmente volare il Cosenza in questa ultima stagione.