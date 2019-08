Calciomercato Lecce, ufficiale l’arrivo di Farias: il comunicato

Calciomercato Lecce, ufficiale l’arrivo di Diego Farias dal Cagliari: il comunicato dei salentini sul proprio sito ufficiale

Il Lecce ufficializza un altro colpo di mercato in attacco. Diego Farias è un nuovo giocatore del Lecce. Ecco il comunicato:

«U.S. Lecce comunica di aver acquisito, con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Farias Da Sila dal Cagliari Calcio. L’attaccante brasiliano classe ’90 ha scelto il numero di maglia 17».