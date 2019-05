Il terzino del Milan, Ignazio Abate, non rinnoverà il contratto col Milan: il rossonero andrà via a fine stagione

Niente rinnovo per Ignazio Abate e il Milan. Il terzino destro classe 1986 quasi sicuramente non resterà ulteriormente in rossonero.

Il calciatore non è infatti considerato una priorità e per tale motivo a fine stagione andrà via. La società punterà quindi a nuovi innesti per la difesa per quanto concerne la prossima stagione.