Calciomercato Milan, accordo per Florenzi: potrebbe firmare già oggi

In attesa di mettere le mani su Adli, il Milan è pronto a chiudere per Florenzi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono ore caldissime per il passaggio in rossonero dell’esterno, finito fuori dai piani della Roma. L’accordo sarebbe stato raggiunto sulla base del prestito oneroso a un milione con riscatto a fine anno fissato a 4.

Decisiva la volontà dello stesso giocatore, pronto a mettersi agli ordini di mister Pioli. La firma potrebbe arrivare già nel corso della giornata.

