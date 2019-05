Calciomercato Milan, i rossoneri ora devono risolvere il rebus Andre Silva

Calciomercato Milan, che grana per i rossoneri: Andre Silva è un tesoretto, ma non verrà riscattato dal Siviglia

Milan e Andre Silva, storia infinita. Perché l’attaccante portoghese, primo acquisto della proprietà cinese, è prossimo a far ritorno in rossonero. La stagione in prestito al Siviglia era cominciata alla grande – tripletta all’esordio e 7 reti nelle prime 7 partite -, ma poi si è irrimediabilmente incagliata: il giocatore è ora di fatto fuori rosa, in seguito agli attriti con il tecnico Caparros.

Scontato, insomma, che il club iberico non versi in estate i 38 milioni necessari al riscatto della punta lusitana. Che rientrerà dunque a Milano, ma certo non per rimanerci. Leonardo è già al lavoro per trovare una nuova destinazione al suo tesserato: una piazza che possa valorizzarlo, ma senza che il Milan debba inserire a bilancio una minusvalenza a fronte dell’investimento fatto per ingaggiarlo due anni fa.