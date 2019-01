Calciomercato Milan, Batshuayi è l’alternativa a Piatek

Piatek è la prima scelta per il Milan per rimpiazzare Higuain, ma costa 40 milioni: idea Batshuayi come alternativa.

Il bomber del Genoa Krzysztof Piatek rappresenta la prima scelta del Milan per sostituire il partente Gonzalo Higuain, ma non l’unica. Il presidente Preziosi chiede infatti 40 milioni di euro al Diavolo, cifra non semplice da raggiungere in breve tempo. La soluzione potrebbe essere rappresentata dalla cessione di Calhanoglu, ma il club di Via Aldo Rossi valuta anche una soluzione meno onerosa per le casse del club. Il nome buono in questo senso è quello di Michy Batshuayi.

Il cartellino del giocatore belga è di proprietà del Chelsea, che lo ha dato in prestito al Valencia nella prima parte della stagione ed ora lo ha richiamato alla base. Ora i Blues, che hanno bloccato il passaggio al Monaco, altro club a lui interessato, lo hanno proposto al Milan. I rossoneri riflettono, e potrebbero dare l’ok qualora gli ostacoli per arrivare a Piatek si rivelassero insormontabili.

JUVE-MILAN, I TIFOSI ROSSONERI: «VERGOGNA BANTI, AL VAR PER KESSIÉ E NON PER CONTI»