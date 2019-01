La Juventus vince la Supercoppa contro il Milan, ma scoppia la polemica sui social: i tifosi rossoneri puntano il dito contro l’arbitraggio di Banti – FOTO

L’arbitraggio di Banti nella Supercoppa Italiana tra Juve e Milan è finito sott’accusa dagli utenti del web. L’arbitro di Livorno è infatti stato accusato di esser stato pro juve e di aver preso decisioni a sfavore del Milan. Gli episodi in questione riguardano l’espulsione di Kessie e il mancato rigore su Conti. Ma non solo. Al centro delle polemiche c’è anche il fuorigioco su Cutrone e la mancata espulsione di Pjanic ad inizio gara. Secondo i tifosi rossoneri non è stata la Juventus ha portare la Supercoppa a casa, ma è stato proprio l’arbitro di Livorno. Gli utenti social si sono lasciati andare anche a molte ironie e fotomontaggi sull’arbitro.