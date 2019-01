Milan, il fratello di Higuain a Londra: è fatta con il Chelsea – ESCLUSIVA

Nicolas Higuain, fratello e agente di Gonzalo, e tutto l’entourage sono a Londra: accordo raggiunto fra Juve e Chelsea e firma ormai a un passo.

Sono ore calde quelle immediatamente successive alla Supercoppa Italiana in casa Milan per quanto riguarda il futuro di Gonzalo Higuain. Una fonte autorevole molto vicina all’entourage del Pipita ha infatti confermato che suo fratello-agente Nicolas e i suoi collaboratori si trovano in queste ore a Londra per provare a chiudere il trasferimento al Chelsea via Juventus.

Sembra dunque ormai cosa fatta l’addio al Milan dopo pochi mesi: Gonzalo Higuain, salvo colpi di scena dell’ultim’ora, lascerà con ogni probabilità la squadra rossonera già domani per attraversare La Manica e approdare nel Chelsea del suo mentore Maurizio Sarri. Colui che lo ha fortemente richiesto e voluto e che ha convinto la dirigenza dei Blues, inizialmente restia, a puntare su un giocatore che ha già compiuto 30 anni. Higuain è convinto di poter rilanciare la sua carriera in Premier, e Sarri a sua volta di poter rilanciare i londinesi grazie ai gol del Pipita.

Chelsea e Juventus avrebbero già raggiunto un’intesa di massima: secondo “Sky Sport” il Pipita approderà in Premier con la formula del prestito fino a giugno con obbligo di prestito per un’altra stagione legato al conseguimento di determinati risultati individuali e di squadra. La fumata bianca è vicina: per l’attaccante argentino, dopo la sconfitta in Supercoppa, sta per concludersi in modo non certo positivo la sua esperienza con il Milan e per iniziare una nuova intrigante avventura in Inghilterra.

