Il trequartista del Milan, Hakan Calhanoglu, potrebbe lasciare i rossoneri a fine stagione: il West Ham ha pronti 30 milioni

Hakan Calhanoglu ha un contratto col Milan fino a giugno 2021. Il trequartista rossonero che ha collezionato 45 presenze in due anni tra Campionato, Coppa Italia ed Europa League impreziosite da 8 gol, potrebbe lasciare il capoluogo lombardo a fine stagione. Dal calciatore turco ci si aspettava di più e, nonostante sia sempre tra gli 11 titolari, ha realizzato solamente due reti contro l’Atalanta in campionato e il Dudelange in Europa League.

A causa di questo rendimento, la dirigenza rossonera potrebbe pensare di lasciarlo partire a fine stagione. E sulle sue tracce si fa muovendo con insistenza il West Ham. La squadra di Premier, secondo il quotidiano turco Fanatik, sarebbe disposta ad investire ben 30 milioni di euro per il suo cartellino.