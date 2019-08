Calciomercato Milan: Castillejo piace al Villarreal, ma c’è un problema

Calciomercato Milan: Castillejo piace al Villarreal, ma per il ritorno in Spagna dell’esterno d’attacco c’è un problema

Castillejo è sempre più distante dal progetto tecnico del nuovo Milan di Giampaolo. L’esterno spagnolo, infatti, in questo precampionato ha giocato poco e fuori posizione: difficile immaginare un suo impiego costante nel corso della stagione.

Per questo motivo i rossoneri si stanno guardano intorno. Castillejo – secondo La Gazzetta dello Sport – piace in particolare al Villarreal, ma per il suo ritorno in Spagna c’è un problema: il club che l’ha lanciato lo riprenderebbe ovviamente a cifre decisamente più contenute rispetto ai 18 milioni (più Bacca) con cui era stato acquistato la scorsa estate.