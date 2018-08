Kalinic, addio necessario: le mosse del Milan

Calciomercato Milan, l’arrivo di Gonzalo Higuain costringe Nikola Kalinic a fare la valigia: le ultime sul futuro del croato

Arrivato al Milan appena dodici mesi fa dalla Fiorentina per circa 25 milioni di euro, Nikola Kalinic è ad un passo dall’addio. L’attaccante croato è reduce da una stagione decisamente negativa e non rientra nel progetto tecnico di Gennaro Gattuso. Un addio accelerato dall’arrivo in rossonero di Gonzalo Higuain, che diventerà il perno del nuovo Diavolo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore è tornato alla carica l’Atletico Madrid, da diverse settimane sulle tracce dell’ex Dnipro. Ma il Milan corre il rischio: il ‘mercato’ sa che i rossoneri hanno bisogno di cedere e le offerte che potrebbero arrivare non è da escludere che possano essere inferiori alle richieste. Ma il destino del croato è segnato: addio dietro l’angolo…