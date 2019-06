Calciomercato Milan, Donnarumma verso la cessione: le ultime

Calciomercato Milan, Donnarumma verso la cessione: a Milano è arrivato Enzo Raiola, cugino di Mino, per fare il punto della situazione

Gianluigi Donnarumma non è mai stato così vicino dal lasciare il Milan. Il portiere classe ’99 è stato cercato fortemente dal Paris Saint Germain: 20 milioni più il cartellino di Areola la prima offerta.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Enzo Raiola è arrivato a Milano per fare il punto della situazione: il Milan sarebbe disposto a sacrificare il suo portiere per fare cassa.