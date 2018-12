La conferma di Higuain da parte del Milan è in dubbio: il club riflette, dovrebbe sborsare 37 milioni alla Juve

Momento no per Gonzalo Higuain al Milan. L’attaccante argentino è spesso apparso nervoso e ha chiuso il mese di novembre a digiuno di reti. Inoltre, il numero nove è fermo a 5 gol nella classifica marcatori, ben distante dai vari Ronaldo, Insigne e Icardi. Il Milan sta valutando la situazione: potrebbe anche decidere clamorosamente di rinunciare al riscatto della punta, che richiederebbe un esborso di 37 milioni di euro. Incideranno sulla decisione dei rossoneri la conquista di un posto in Champions League e il possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic.