Calciomercato Milan, i rossoneri prenotano il futuro: Neuhaus nel mirino

Calciomercato Milan, i rossoneri prenotano il futuro: il tedesco Neuhaus nel mirino per la prossima sessione

Il Milan, secondo La Gazzetta dello Sport, è vicina ad un colpo di mercato. Non per oggi, ma per domani. Tanto che dovrebbe concretizzarsi nell’estate del 2020. Quando in rossonero potrebbe sbarcare Florian Neuhaus, centrocampista classe 1997 del Borussia Moenchengladbach. Un giovane che in Germania ha già scomodato paragoni con Kakà e con Matthaeus.

L’agente del giocatore ha già incontrato i vertici rossoneri per imbastire la trattativa. Ma, appunto, con orizzonte 2020. Al momento il Milan è coperto in mediana e, dunque, non ha bisogno di fare aggiunte nel settore.