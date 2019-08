Calciomercato Milan: l’agente di Pellegri in sede, le ultime

L’agente di Pellegri, Beppe Riso, è entrato a Casa Milan: possibile che il giovane attaccante sia la carta per vendere Andrè Silva?

Il Milan ha la necessità di vendere Andrè Silva. La trattativa con il Monaco sembrava definitivamente sfumata ma le notizie delle ultime ore hanno aperto a scenari insperati. Pochi minuti fa, infatti, è entrato a Casa Milan Beppe Riso, agente tra gli alti di Pietro Pellegri.

Con il club del Principato, sin qui, ha disputato solo 6 gare, fermato anche da diversi problemi fisici. Ora, per riscattarsi, il possibile ritorno in Italia. L’idea Pellegri, inoltre, potrebbe riaprire la pista André Silva-Monaco. Dopo lo stop dei giorni scorsi, il portoghese potrebbe tornare d’attualità per i monegaschi.