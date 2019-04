Calciomercato Milan: no al rinnovo di Suso, ma non arrivano offerte

Calciomercato Milan, si pensa di non rinnovare il contratto a Suso: lo spagnolo è sul mercato, ma non arrivano offerte

La stagione di Suso ha registrato un’involuzione a partire dall’inizio del 2019. Nella prima parte dell’annata, l’esterno spagnolo è stato il perno del Milan, con tutte le azione che partivano dal suo sinistro.

Gli arrivi di Piatek e Paquetà hanno cambiato le carte in tavola: Suso non è più indispensabile, anzi il Milan starebbe pensando di non rinnovargli il contratto. La clausola rescissoria ammonta a 38 milioni, prezzo più che onesto, ma non sarebbe arrivata alcuna offerta alla dirigenza rossonera.