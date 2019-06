Calciomercato Milan, obiettivo Lovren: l’agente è in Italia. I rossoneri puntano il difensore croato, in uscita dal Liverpool

Dopo la grande giornata di ieri che ha visto l’ufficializzazione di Maldini e Boban, oggi si continua in casa Milan a lavorare sul calciomercato. Stando a quanto riportato dal Daily Star l’agente di Lovren sarebbe in Italia.

Il difensore croato, classe 1989, è in uscita dal Liverpool, dove non ha trovato molto spazio in questa stagione. Sarebbe il rinforzo ideale e d’esperienza per il nuovo Milan di Giampaolo.