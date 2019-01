Calciomercato Milan, offerta del Fenerbahce per Zapata

Calciomercato Milan, Zapata riceve offerta dal Fenerbahce. Il Milan non ha ancora presentato offerta di rinnovo

Non è ancora fatta per il rinnovo del contratto di Cristian Zapata con il Milan. Anzi, tutt’altro scenario possibile si staglia sul futuro del colombiano visto che una società estera si è fatta avanti mettendo i bastoni tra le ruote alle negoziazioni del Milan con l’entourage di Zapata. Il difensore della formazione rossonera è finito nel mirino del Fenerbahce come riporta Sky Sport durante il corso di Calciomercato – L’Originale. La società turca vuole fortemente Zapata ed è pronto a portarlo subito ad Istanbul per la seconda parte di stagione.

Un nuovo scenario possibile per il futuro di Zapata che ha ricevuto un’offerta economica importante dalla società turca. Offerta da 2,4 milioni di euro a stagione, vale a dire la stessa cifra percepita in rossonero, ma il Fenerbahce offre un contratto da due anni e mezzo fino al giugno 2021. Il colombiano considera seriamente questa nuova ipotesi anche perchè non ha ancora ricevuto offerte concrete di rinnovo da parte del Milan, nonostante i rumors delle scorse settimane. Negli ultimi giorni il dirigente Leonardo aveva incontrato l’agente del calciatore, Ivan Ramiro Cordoba, proprio per discutere del futuro del suo assistito.