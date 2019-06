Calciomercato Milan: oggi l’incontro con l’agente di Veretout, poi si punta Sensi

Il Milan non si ferma al solo acquisto di Krunic per il centrocampo e vuole chiudere per Jordan Veretout e Stefano Sensi

Il Milan non lascia, anzi, raddoppia. Dopo aver chiuso l’acquisto di Rade Krunic, Maldini e Boban sono pronti per piazzare un altro colpo a centrocampo. Come spiega la Gazzetta dello Sport, in sede è atteso oggi Mario Giuffredi, agente di Veretout e Mario Rui. Profili graditi al club, ma solo durante l’appuntamento si capirà se l’interesse può trasformarsi in trattativa vera e propria.

Il centrocampista viola considera finita la sua esperienza a Firenze e per questo ascolta con interesse le offerte che gli arriveranno. Arrivasse quella del Milan di Maldini e Boban, passerebbe subito in testa alle altre. Capitolo Sensi, la trattativa prosegue e proseguirà ancora oltre in settimana: se i vari impegni lo permetteranno è in programma un incontro tra le società, il primo diretto. Al momento è fissato tra giovedì e venerdì.