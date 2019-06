Il Milan può cedere Donnarumma all’estero e girare Reina alla Juventus per Perin: in difesa piace Mancini

Possibile rivoluzione in porta per il Milan. Donnarumma potrebbe lasciare Milano e accasarsi al Paris Saint German, mentre Reina entrerebbe in uno scambio piuttosto suggestivo con la Juve che porterebbe Mattia Perin in rossonero.

La rivoluzione del Milan non si fermerà comunque alla porta secondo Tuttosport. In difesa potrebbe arrivare uno tra Andersen della Sampdoria e Gianluca Mancini. Per il centrocampo invece, considerati gli addii di Bakayoko, Montolivo, Jose Mauri e Bertolacci, il Milan dovrà acquistare almeno due-tre elementi: i nomi più caldi sono quelli di Fofana e Krunic.