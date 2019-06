Calciomercato Milan: Praet più di Torreira, le ultime

Il Milan stringe per Dennis Praet che, nelle idee di Giampaolo, sarà il nuovo regista. Rimane comunque in piedi l’idea Torreira

Il Milan cambia idea e regia. Secondo il Corriere dello Sport, Lucas Biglia non rientra nei piani di Giampaolo che, considerate le difficoltà nell’arrivare a Torreira, insiste per l’acquisto del suo pupillo Dennis Praet dalla Sampdoria.

Il belga nasce come trequartista ma a Genova è stato utilizzato dal tecnico prima come mezzala e poi come interno di centrocampo. Ruolo che nelle idee di Giampaolo dovrebbe ricoprire pure in rossonero. In questo momento è da considerare avanti Praet piuttosto che Torreira nelle gerarchie di Giampaolo.