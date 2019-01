Tonali chiama il Milan: «Mi piacerebbe essere allenato da Gattuso»

Sandro Tonali è pronto per il salto di qualità, il centrocampista invia un messaggio al Milan e a Gennaro Gattuso

Rivelazione della prima parte di stagione in Serie B, Sandro Tonali fa gola a diversi top club italiani. Intervistato da Sky Sport, il talentino del Brescia ha spiegato: «Questo momento lo sto vivendo benissimo: il Brescia è una grande squadra e siamo messi bene in classifica. Abbiamo fatto una prima parte di campionato da big, vivo giorno per giorno fissandomi sempre gli stessi obiettivi».

Continua il talento delle Rondinelle, parlando del futuro: «Non ho ancora pensato al futuro, spero di fare una grande stagione e conquistare la A con il Brescia. Mi fa piacere che mi seguano diversi club, così mi rendo conto di ciò che ho fatto». Tonali non ha mai nascosto la sua fede Milan e a proposito della possibilità di essere allenato da Gennaro Gattuso confida: «Mi piacerebbe essere allenato da lui: è una cosa che ho sempre sognato fin da bambino».