Calciomercato Milan: sfuma anche Seri: a un passo dal Galatasaray

Niente Seri per il Milan: i rossoneri salutano un altro obiettivo per il centrocampo. Il giocatore è vicinissimo al Galatasaray

Seri pronto a trasferirsi al Galatasaray: questa la novità di mercato secondo i media turchi. Il giocatore cercato dai rossoneri avrebbe preferito Istanbul per il suo futuro.

I procuratori del giocatore dovrebbero raggiungere la capitale in giornata per definire i dettagli dell’accordo. Seri arriverà domani per firmare col Galatasaray. Il Milan dovrà guardare altrove per il centrocampo.