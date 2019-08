Calciomercato Milan, Strinic in uscita: due squadre interessate al terzino croato. Ecco lo scenario di mercato

Ivan Strinic non ha avuto fortuna con la maglia del Milan. Il terzino croato, arrivato la scorsa estate, si è dovuto subito fermare per un problema al cuore e successivamente non ha trovato spazio.

Come riporta Il Corriere dello Sport, Strinic non rientrerebbe nei piani del Milan. Due squadre interessate a lui: il Nizza e la Spal. Il vice campione del mondo, quindi, potrebbe salutare i rossoneri.