Calciomercato Milan: tentativo a vuoto per Modric, i dettagli

Il Milan ha provato a fare un tentativo per Luka Modric. Tentativo che non è andato a buon fine per le richieste esose del Real

Boban chiama, Modric non risponde. Come dice il proverbio? Tentar non nuoce. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il dirigente croato ci ha provato con il suo connazionale in vacanza, ma il Pallone d’Oro gli ha subito fatto capire di non essere interessato a un trasferimento al Milan.

La Rosea spiega come il regista classe 1985 sia sul punto di prolungare il contratto in scadenza tra un anno (giugno 2020) col Real Madrid da 10 milioni di euro netti a stagione. Prima l’Inter e poi il Milan ma Modric ha detto no. Il centrocampista non ne vuole sapere di trasferirsi a Milano.