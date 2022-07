Calciomercato Monza, cercasi difensore esperto: tre nomi in lista

Calciomercato Monza: i brianzoli cercano un difensore con esperienza in Serie A, sono tre i nomi in lista

Il Monza non vuole fermarsi sul fronte calciomercato e vuole regalare a Stroppa altri rinforzi. In particolare modo in difesa dove, come riportato da La Gazzetta dello Sport, i brianzoli sono alla ricerca di un elemento che possa occupare tutti i ruoli della linea a tre e che abbia esperienza in Serie A.

In quest’ottica ci sarebbero in lista tre obiettivi. Il primo è Samir che lo scorso gennaio si è trasferito al Watford ma che ha totalizzato 144 presenza nel nostro massimo campionato tra Udinese e Verona. C’è poi Kaan Ayhan del Sassuolo. Due stagioni in Italia con i neroverdi e in tutto con in totale 42 presenze e un contratto in scadenza nel 2024. Contratto ancor più lungo quello che lega l’Atalanta a Berat Djimsiti, fino al 2026. Il nazionale albanese è un’idea che può restare viva in casa Monza.