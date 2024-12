Calciomercato Monza, clamoroso colpo dall’Ajax targato Adriano Galliani per gennaio. La mossa dei biancorossi

Calciomercato Monza, Adriano Galliani punta ad un grande colpo dall’Ajax. Nel mirino il classe 2003 Tahirovic per puntare alla salvezza

Il Monza ha bisogno a tutti i costi di salvarsi, e per la sessione di calciomercato invernale si pensa subito ad un grande (ed ennesimo) colpo targato Adriano Galliani per aiutare Nesta nel suo lavoro di crescita.

Secondo quanto riportato dal quotidiano svedese Expressen, il Monza avrebbe già impostato una trattativa con l’Ajax per portare a Monza Benjamin Tahirovic: centrocampista classe 2003 che non ha trovato molta fortuna in Italia. Staremo a vedere se il Condor riuscirà a portare a termine questo grande colpo.