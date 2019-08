Calciomercato Napoli, AdL ha respinto una maxi offerta per Allan. Ecco la cifra offerta agli azzurri per il centrocampista

Aurelio De Laurentiis sta allestendo un grande Napoli per il secondo anno di Carlo Ancelotti, ma più che gli acquisti sono i giocatori rimasti in azzurro che danno una maggiore spinta per migliorare.

Respinti gli assalti per Koulibaly, De Laurentiis ha detto no anche ad una maxi offerta per Allan. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Atletico Madrid avrebbe offerto 55 milioni di euro al Napoli.