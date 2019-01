Calciomercato Napoli, il futuro di Barella non dipende da quello di Allan: il brasiliano partirà solo per offerte indecenti

Cardine del Napoli di Carlo Ancelotti, Allan è finito nel mirino del Paris Saint Germain e Antero Henrique non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Aurelio de Laurentiis non vuole privarsi dell’italo-brasiliano ed ha risposto con una valutazione monstre dell’ex Udinese. E il suo futuro è legato a quello di Nicolò Barella, forse…

La Gazzetta dello Sport sottolinea che la dirigenza partenopea è in pressing sul talento del Cagliari, sul taccuino anche di Inter e Juventus, ma Cristiano Giuntoli spera di arrivare al rossoblu senza rinunciare ad un tassello importante come ‘mister 100 milioni’, il nuovo soprannome del brasiliano dopo la valutazione di ADL. Molto dipenderà dall’offerta del Psg, Allan andrà via solo di fronte a una proposta indecente…