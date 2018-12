Hysaj, scoppia il caso in casa Napoli: può dire addio a gennaio

Calciomercato Napoli, scoppia il caso Hysaj: l’agente ammette che il terzino potrebbe dare l’addio a gennaio, le ultime sul suo futuro

Caso Elseid Hysaj in casa Napoli: il terzino potrebbe dare l’addio a gennaio. Scoppia la bomba in casa azzurra, come sottolinea Sportitalia: non sono passate inosservate le dichiarazioni del procuratore dell’ex Empoli a proposito del rinnovo, con Mario Giuffredi che ha ammesso che è tutt’altro che da escludere un trasferimento nella sessione di riparazione. Sull’albanese è forte l’interesse del Chelsea, ma molto dipenderà dalla volontà di Aurelio de Laurentiis e del tecnico Carlo Ancelotti.

Ecco le parole di Giuffredi, agente anche di Mario Rui: «Di Hysaj invece ne stiamo parlando e vedremo se e quando i tempi saranno maturi. Esiste una clausola e Hysaj potrebbe andare via, a gennaio o a giugno, non è detto che resti a Napoli, ma il tutto accadrà in sintonia con la società. Avevamo deciso col Napoli di rinnovare eliminando la clausola, mi auguro che entro febbraio si possa chiudere», riporta il Corriere dello Sport.