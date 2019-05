Spunta l’ipotesi Diego Costa in casa Napoli per rinforzare il reparto avanzato e regalare ad Ancelotti un attaccante di esperienza internazionale

Il Napoli non ci sta e rilancia. Per la prossima stagione e dunque per la Champions League che verrà vuole assolutamente rinforzare il reparto offensivo regalando ad Ancelotti un attaccante di livello ed esperienza internazionale.

Identikit che risponde al nome di Diego Costa, forte centravanti dell’Atletico Madrid che quest’anno però ha trovato poco spazio. L’arrivo di Morata a Gennaio dal Chelsea gli ha sensibilmente ridotto il minutaggio e per questo lo spagnolo sta seriamente valutando l’addio.

Secondo quanto è emerso questa mattina dall’indiscrezione bomba lanciata dalla Gazzetta dello Sport infatti, le due società potrebbero portare in porto la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Soluzione molto apprezzata sopratutto dalle parti di Napoli. Per questo, il direttore sportivo partenopeo Giuntoli sarebbe già atteso in Spagna nei prossimi giorni per sondare meglio la situazione.