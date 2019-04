Anche il Napoli sulle tracce di Duvan Zapata: l’attaccante colombiano, autore di una super stagione con l’Atalanta, era stato ceduto dal club azzurro nel 2015 e ora vale più del doppio

Autore di una stagione sin qui incredibile con venti gol in campionato, Duvan Zapata è osservato speciale di tantissime big. Tra queste, un po’ a sorpresa, spunterebbe anche il Napoli, club in cui l’attaccante colombiano era approdato, proveniente dall’Estudiantes, nel 2013, senza tuttavia aver mai trovato spazio a sufficienza per potersi mettere in mostra. Ceduto in prestito biennale nel 2015 all’Udinese, la punta di Cali è passata prima alla Sampdoria e poi, in questa stagione, all’Atalanta, dove è letteralmente esplosa dopo un inizio non impressionante. Ora, riferisce il Corriere dello Sport, Zapata sarebbe finito nel mirino di Carlo Ancelotti in vista di una possibile ridefinizione dell’attacco per la prossima stagione: gli azzurri darebbero la caccia in particolar modo proprio ad una prima punta di grandissime capacità fisiche come il colombiano.

Resterebbero comunque le grane legate al prezzo fissato dall’Atalanta per il giocatore e pure alla concorrenza: tre anni fa il Napoli aveva ceduto Zapata a 17 milioni di euro alla Sampdoria, mentre in estate l’Atalanta lo riscatterà dai blucerchiati per 26 (acquisto più costoso della storia del club) per cederlo eventualmente solo ad una cifra decisamente maggiore. All’Inter, tra i club più interessati a lui, sarebbe stato prospettato un affare da circa 45 milioni di euro: possibile che il club partenopeo arrivi a mettere insieme un’offerta del genere?