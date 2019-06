Calciomercato Napoli: Grimaldo fuori portata, l’alternativa per sopperire alle possibili partenze di Hysaj e Mario Rui

In casa Napoli si inizia a pensare al ricambio dei terzini in vista della prossima stagione con Hysaj e Mario Rui apparentemente destinati alla cessione per volontà palesata dai medesimi. Non pare concreta la pista che porta a Grimaldo, laterale di sinistra del Benfica iper valutato e quindi fuori dalla portata della società azzurra che in quel ruolo ha già recuperato Ghoulam.

Più facile a questo punto arrivare a Castagne dell’Atalanta, esterno basso di destra da tempo accostato ai partenopei. Diversamente il profilo giusto verrà individuato a cessioni fatte.