Calciomercato Napoli: il piano B per l’attacco è Timo Werner

Il Napoli, qualora non dovesse chiudere per Hirvng Lozano, sarebbe pronto a fiondarsi su Timo Werner

Il Napoli si muove per l’attacco. Il primo nome per Ancelotti è quello di Hirving Lozano, centravanti del Psv Eindhoven. Non dovesse andare in porto l’affare per l’attaccante messicano, il club azzurro andrebbe su Timo Werner, attaccante classe ’96 di proprietà del Lipsia.

Secondo Gazzetta.it il Napoli avrebbe allacciato i contatti con l’entourage del tedesco che nell’ultima Bundesliga ha messo a segno sedici reti.