Calciomercato Napoli: interesse del Borussia Dortmund per Mertens

Il Borussia Dortmund ha avviato i contatti con Mertens, ma lui preferisce aspettare l’estate per capire le intenzioni del Napoli

Come ha rivelato Sky Sport, il Borussia Dormund avrebbe avviato i contatti con Dries Mertens. Il belga ha il contratto in scadenza a giugno e il club tedesco è interessato già per gennaio, dovendo sostituire l’infortunato Paco Alcacer.

Ma la volontà di Mertens sarebbe quella di aspettare il Napoli e capire le intenzioni della società, ed eventualmente muoversi nella finestra estiva.