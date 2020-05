Calciomercato Napoli, l’Atletico Madrid torna su Milik: i colchoneros sono a caccia di un numero 9, il polacco è il profilo ideale

Un bel rebus da risolvere. Il Napoli dovrà fare i conti anche con le imminenti cessioni che ci saranno nella prossima sessione di mercato, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

L’Atletico Madrid – nel frattempo – è tornato in pressing su Milik: il polacco è il profilo ideale per il Cholo Simeone, che vuole un numero 9 da inserire nel suo 4-4-2. Vedremo come si muoverà la società madrilena nei prossimi giorni.