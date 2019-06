Calciomercato Napoli: per Lozano spunta la concorrenza del Psg

Il Napoli vuole Hirving Lozano ma le ultime indiscrezioni riportano di un forte interessamento del Psg per il messicano

Da una parte Manolas, dall’altra Lozano. Il Napoli vuole stringere i tempi per i suoi due obiettivi di mercato ed evitare brutte sorprese. Gli azzurri hanno proposto come contropartita Diawara, ma non ci sentono su Mertens.

Per quanto riguarda l’attaccante messicano, il PSV non scende dalla richiesta di 50 milioni di euro. Gli azzurri hanno già il sì del giocatore ma devono guardarsi le spalle dall’avvento del Psg. Anche Leonardo è interessato a Lozano e potrebbe tranquillamente sborsare la cifra richiesta dagli olandesi.