Calciomercato Napoli, nuovo blitz all’Atalanta per due giocatori: ecco chi sono

A riportarlo è Il Corriere del Mezzogiorno. Il Napoli avrebbe contattato l’Atalanta riguardo altri due giocatori iscritti alla lista della spesa degli azzurri. Dopo Castagne, Zapata e Ilicic, il club di De Laurentiis avrebbe messo gli occhi sul centrocampista Marten De Roon e Robin Gosens.

Il primo, tornato all’Atalanta dal 2017 dopo un anno al Middlesbrough, ha collezionato finora 105 presenze in Serie A e 6 reti in totale. L’altro è giunto a Bergamo sempre nel 2017 dall’Heracles Almelo: in Italia ha segnato 4 goal in 49 presenze.