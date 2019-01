Calciomercato Napoli, preso Fornals dal Villarreal: pagata la clausola

Napoli, colpo a sorpresa sul calciomercato: dal Villarreal in arrivo Pablo Fornals, pagata la clausola di poco inferiore a 30 milioni.

Il Napoli piazza la zampata sul calciomercato di gennaio. Secondo “Mundo Deportivo”, infatti, sarebbe praticamente fatta per Pablo Fornals, duttile centrocampista del Villarreal, in grado di disimpegnarsi sia da interno sia da ala. Sebbene non si conoscano le cifre dell’operazione, è probabile che i partenopei abbiano pagato la clausola rescissoria del giocatore spagnolo, di poco inferiore ai 30 milioni di euro.

L’arrivo di Fornals rinforza il reparto mediano di Carlo Ancelotti, che si ritroverebbe in rosa un giocatore in grado di ricoprire più ruoli, e andrà a rimpiazzare il probabile addio di Marko Rog, vicino al Siviglia. Sebbene il Sottomarino giallo navighi nella parte bassa della classifica della Liga stagione e attraversi un’annata tormentata, il centrocampista è stato fino a questo momento un punto fermo della formazione di Plaza e ha collezionato 29 presenze complessive in tutte le competizioni con 3 gol e 4 assist.

