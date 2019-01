Napoli, Rog al Siviglia? Il Presidente De Laurentiis spiega: «Parlerò con Ancelotti e vedremo il da farsi»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha risposto ad alcune domande sul futuro di Marko Rog. Il presidente si è soprattutto soffermato sulle voci di mercato che vogliono il calciatore al Siviglia: « Può darsi che Rog vada al Siviglia ma c’è da dire che ci sono tanti altri club interessati. Appena ritornerò in Italia e parlerò di questa situazione con Carlo Ancelotti. Il suo parere per me è fondamentale e viene prima di tutto, sarà dopo questa decisione che capiremo il da farsi». De Laurentiis chiarisce che se Rog andrà via da Napoli non sarà sicuramente per un prestito: «Noi non vogliamo cedere nessuno dei nostri calciatori. Non è proprio nella mia filosofia acquistare un giocatore per poi darlo in prestito».