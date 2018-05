Leno, niente Napoli. L’agente: «Trattativa interrotta»

Non sarà Bernd Leno il nuovo portiere del Napoli: trattativa interrotta per l’estremo difensore del Bayer Leverkusen, la conferma arriva direttamente dall’agente Uli Ferber

Napoli al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione, priorità alla porta. Pepe Reina, in scadenza di contratto il 30 giugno, ha già raggiunto l’accordo con il Milan e ora la dirigenza partenopea sta monitorando diversi profili. Sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli però non compare più Bernd Leno, tra gli estremi difensori più cercati del panorama internazionale.

Il portiere del Bayer Leverkusen ha una clausola rescissoria da 28 milioni di euro e nelle ultime settimane il Napoli ha portato avanti la trattativa con le Aspirine. Contrattazione che però non ha raggiunto la fumata bianca e sulla quale è giunta la parola fine. A confermarlo è l’agente del classe 1992, Uli Ferber, ai microfoni della Bild: «E’ vero: c’è stata una trattativa con i partenopei che però abbiamo interrotto: per noi il Napoli non è più un’opzione».

